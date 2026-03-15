Al Extremo | Programa 14 de marzo del 2026

En la emisión de este sábado 14 de marzo 2026, Al Extremo se llena de pura sabrosura con una “Discada” de marisco, una receta del Chef Rahamar Villegas, además, Jorge “El Diablo” Becerril nos presenta el heroico caso de los elementos de policías al dar con un taxista que le robó su mercancía a una mujer que fue a surtirse a la Merced, finalmente, el misterio y suspenso no pueden faltar.