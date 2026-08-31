Claudia revela qué significó ganar MasterChef 24/7

Claudia habló sobre lo que significó convertirse en ganadora de MasterChef 24/7 y destacó que una de las experiencias más importantes fue encontrarse consigo misma mientras convivía con personas de distintas personalidades. Más allá del resultado, la participante recordó una etapa marcada por la convivencia, los retos y el aprendizaje que surgió al compartir el espacio con otros concursantes.

