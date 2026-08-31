La Pura Sabrosura llega por los tacos del Centro de la Ciudad de México

La Pura Sabrosura llega al Centro de la Ciudad de México para conocer los famosos tacos de Tripi Trin, ubicados en Alhóndiga 5, colonia Centro. El recorrido pone el foco en una propuesta callejera que se ha convertido en una opción para quienes buscan sabores y experiencias gastronómicas en una de las zonas más tradicionales de la capital.

