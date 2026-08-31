Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Pura Sabrosura llega por los tacos del Centro de la Ciudad de México

Una parada en el Centro de CDMX para conocer unos tacos que llaman la atención de los amantes de la comida.

La Pura Sabrosura llega al Centro de la Ciudad de México para conocer los famosos tacos de Tripi Trin, ubicados en Alhóndiga 5, colonia Centro. El recorrido pone el foco en una propuesta callejera que se ha convertido en una opción para quienes buscan sabores y experiencias gastronómicas en una de las zonas más tradicionales de la capital.

Videos