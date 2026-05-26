“Mi cuerpo es arte”: Alejandra Carvajal nos cuenta la impactante historia de la mujer más modificada del mundo
María José asegura que se siente feliz con su apariencia y no le importa la opinión ajena.
María José, conocida como una de las mujeres más modificadas del mundo, aseguró sentirse plena con su apariencia y defendió la libertad de transformar el cuerpo como cada persona desee. Para ella, las modificaciones corporales representan arte, identidad y fortaleza, dejando claro que no le interesa la opinión pública sobre los estándares de belleza, pues considera que cada quien vive y entiende la “seudobelleza” de manera distinta.