“Mi cuerpo es arte”: Alejandra Carvajal nos cuenta la impactante historia de la mujer más modificada del mundo

María José, conocida como una de las mujeres más modificadas del mundo, aseguró sentirse plena con su apariencia y defendió la libertad de transformar el cuerpo como cada persona desee. Para ella, las modificaciones corporales representan arte, identidad y fortaleza, dejando claro que no le interesa la opinión pública sobre los estándares de belleza, pues considera que cada quien vive y entiende la “seudobelleza” de manera distinta.