Jorge “El Diablo Becerril” revela estremecedor caso de presunto feminicidio en el Estado de México
El periodista habló sobre un par de casos que ya provocan indignación y preocupación en redes sociales.
Carlos Jiménez, conocido como “El Diablo Becerril”, presentó un caso relacionado con la muerte de una mujer en el Estado de México, donde las primeras versiones apuntan a un posible feminicidio. El hecho ha generado indignación entre la audiencia debido a la violencia del caso y a las investigaciones que actualmente continúan por parte de las autoridades correspondientes. Además de la problemática provocada por los recientes paros en la Ciudad de México.