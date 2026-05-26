“Nos ven porque decimos la verdad”: Conductores hablan tras polémica de censura

La conducción reaccionó sobre la creciente polémica sobre la censura y aseguró que la televisora mantiene un compromiso con la verdad y la audiencia mexicana. Durante la emisión señalaron que, aunque para algunos las declaraciones pudieran parecer simples opiniones, reconocen el peso de emitir mensajes desde posiciones de poder, reafirmando que los televidentes continúan respaldando el contenido del canal.