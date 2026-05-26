Los sopes gigantes de La Merced que están conquistando a todos en La Pura Sabrosura

En una nueva edición de “La Pura Sabrosura” visitó La Merced para descubrir unos impresionantes sopes gigantes de hasta medio kilo. Los platillos miden cerca de 50 centímetros, pueden prepararse con hasta cinco guisados y tienen precios accesibles que van de 15 a 40 pesos, convirtiéndose en una de las joyas culinarias más llamativas de la zona.