Aterrador video muestra a una bruja acechando a un bebé

En las redes sociales el entretenimiento no falta gracias a los miles de videos que a diario son compartidos por usuarios de todo el mundo. Sin embargo, algunas producciones pueden causar escalofríos como lo que sucedió con las imágenes de un monitor en el cuarto de un bebé en donde se aprecia la presencia de una bruja.

Los videos se han convertido en uno de los modos de comunicación más utilizados de los últimos años. El auge de las redes sociales ubica a estas producciones en un lugar preponderante y es que todo se registra con teléfonos móviles, cámaras de seguridad o, como en este caso, mediante los monitores que se utilizan para cuidar a los bebés mientras duermen.

¿Video capta a una bruja molestando a un bebé?

Fue en la plataforma de la red social TikTok que se difundió un video que, a pesar de solo durar algunos segundos, ha logrado estremecer de miedo a miles de internautas. El material audiovisual fue compartido por la cuenta @elmaestroespanto y lleva por título “Una bruja está a punto de robar al bebé”.

El posteo reúne más de 3,500 comentarios y las visualizaciones no dejan de multiplicarse. En las imágenes puede verse a un bebé recostado en su cuna cuando, de pronto, aparece una bruja que sigilosamente se le acerca e ingresa su mano por entre los barrotes.

¿Qué dijeron las redes ante este video?

El video muestra la figura de una mujer, con ojos brillosos y uñas muy largas. Al ingresar su mano dentro de la cuna toma el chupón del bebé y luego se lo regresa, generando suspenso en los espectadores que no han dudado en comentar lo sucedió.

Mientras algunos internautas señalan que en el video solo se ve a la posible madre del niño, otros usuarios han señalado que en verdad se trata de una bruja, sobre todo porque desaparece por debajo de la cuna, en vez de hacerlo caminando. El revuelo es tal que algunos comentarios se destacan como los siguientes:

