Novio de Alicia Villarreal ignora todas las polémicas alrededor; comparte este mensaje

Las polémicas alrededor de Alicia Villarreal se intensifican con el paso de los días. Si no es el problema con Cruz Martínez, son las declaraciones de Arturo Carmona o el distanciamiento con Melenie. Y ante todo ese caos, el novio de la grupera mexicana no se deja intimidar y vuelve a lanzar un duro mensaje en sus redes sociales. Esto dijo el hoy super conocido, Cibad Hernández.

¿Contra quién arremetió el novio de Alicia Villarreal?

Tras los rumores que indicaban que Alicia ya tenía pareja mientras se intensificaba el conflicto con Cruz Martínez, la propia cantante fue la que salió a compartir su amor con este hombre. Cibad Hernández desde un inicio mostró una postura de fortaleza e indicando que ella estaría al lado de la artista, pasara lo que pasara.

El hombre de 43 años se ha mostrado valiente e incluso ya mandó indirectas que todos indican que se lanzaron en contra de Arturo Carmona, incluso peleándose con Julio Camejo vía redes sociales. Pero ahora, en medio de una polémica más entre Cruz Martínez y Alicia… Cibad simplemente se encargó de presumir el viaje que concretó con su amada.

En dicho video publicado en su cuenta de Instagram, Hernández indicó que se sentía afortunado de tener a Alicia Villarreal. Incluso declaró que en esos momentos se encontraba sin voz, pero con mucho amor. Ambos concretaron un viaje a los estudios de Universal, pues fue el cumpleaños del creador de contenido.

¿A qué se dedica el novio de Alicia Villarreal?

Dicha pieza videográfica termina con ambos besándose las mejillas de manera repetida y en turnos. Y aunque varios esperaban que siguieran las indirectas en contra de las ex parejas de Villarreal, el hombre simplemente presumió su relación con la mujer de 54 años. Sin embargo, muchos esperan las reacciones ante las declaraciones más recientes de Cruz Martínez, donde dejó hasta cierto punto como mentirosa a la artista.

Con esto, las polémicas siguen y se indica que la relación de Alicia y Melenie es compleja en estos momentos por la relación de la madre con Cibad. Este hombre se dedica a dar conferencias de autoayuda. Además, su contenido de redes también le ha dado cierto impacto entre las personas que le siguen, obteniendo en estos momentos un millón 100 mil seguidores en Instagram.