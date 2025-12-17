Tammy Parra filtra audio de amiga teniendo relaciones íntimas; así reaccionaron las redes

En estos momentos la atención se ha centrado sobre Tammy Parra, el final de su relación con Omar Núñez y el inicio de una nueva con Héctor Klünder. Incluso, en recientes videos confesaron que ya se juntaron en Guadalajara. Sin embargo, la nueva cancelación sobre la influencer recayó en una anécdota donde contó cómo estaban juntos, mientras su amiga tenía relaciones sexuales. Pero incluso compartieron el video. Esto se sabe.

¿Tammy Parra tendría problemas con la ley por el video que compartió?

En lo que era una charla sobre su relación, tanto Tammy como Héctor indicaban que tienen una buena química, que les agrada estar juntos y que se la pasan bromeando. Y fue en ese momento donde en medio de lo que era un vlog… apareció el video casero de aquella ocasión donde su amiga estaba en medio de un encuentro íntimo.

Aunque no se ve a su amiga ni a la persona con la que está teniendo relaciones, Héctor y Tammy jugaban en otra habitación con el ritmo-sonido que hacía la cama. Es decir, bromeaban mientras estas personas estaban viviendo un acto de intimidad. El audio es totalmente explícito y muchos han criticado severamente las acciones de la influencer.

En ese sentido, los comentarios en las redes sociales se llenaron de críticas hacia la creadora de contenido. Metieron en la conversación la Ley Olimpia, que por menos de eso metieron en la cárcel a YosStop y demás cuestionamientos alrededor de la propagación de ese tipo de contenido en internet.

¿Quién es Tammy Parra, influencer criticada en días recientes?

Ante el constante escrutinio público, la influencer ha estado involucrada en polémicas por traiciones de ex parejas. En días recientes se indicó que terminó con Diego Rodríguez por teléfono y que ya no lo quería, sino que estaba enamorada de Héctor Klünder.

Sin embargo, en estos momentos la situación se tornó todavía más crítica, pues su video expone de la manera ya indicada, a una amiga que debía vivir su momento de privacidad sin ningún tipo de molestia. Por ello, muchos están a la espera de lo que ocurra con tan polémico contenido.