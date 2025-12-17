Reportan que Christian Nodal intercambió su número con una reportera: ¿de quién se trata?

Una de las figuras más mencionadas de los meses recientes es Christian Nodal. En las redes sociales se han iniciado diferentes debates alrededor de la figura de El Forajido, sin embargo muchos aseguran que la gente se ha ensañado con él y con su esposa. Pero se reporta que la nueva relación con el cantante es que intercambió número con una reportera sudamericana.

¿Es cierto que Christian Nodal intercambió números con una reportera?

De manera general el exponente del regional mexicano ha sido perseguido por la prensa y las redes sociales. Desde su inicio de relación con Ángela, el sonorense fue instalado en la etiqueta de infiel por parte de múltiples usuarios del espacio digital. Con eso, distintas fuentes de información han asegurado que el mexicano ha incurrido en actos bastante cuestionables para ser alguien casado.

Ahora, es alguien reconocido entre los insiders del mundo del espectáculo quien reporta algo que surgió desde Venezuela. Según ambas fuentes, el de Caborca está relacionándose con una reportera venezolana. El nombre de la supuesta nueva tercera en discordia es Ana Cecilia Leal, quien trabaja para Se Pone Caliente.

La información primero trascendió desde Venezuela, donde el periodista William Guzmán, indicó que al ver a la reportera… el mexicano pidió que la dejaran pasar a donde él se encontraba. Allí tuvieron una charla amena, intercambiaron números y hoy se mensajean de manera constante. Explícitamente Javier Ceriani dijo que se desean los buenos días y también las buenas noches.

¿Quiénes han sido las mujeres a las que se ha relacionado con Nodal?

La fama de infiel, como ya se indicó, nunca se le ha quitado de encima a Christian. Tras todo el escándalo generado por su final de relación con Cazzu y su casamiento inmediato con la hija de Pepe Aguilar, se le ha tratado de cargar con evidencias que indican su coqueteo con más mujeres.

Hace un mes se indicó que le sonrió de más a una fanática que le regaló unas flores a mitad de una de sus presentaciones, acto al que el mexicano le contestó con el intercambio de sombreros. Y lo de los días recientes fue la situación del polémico despido de su violinista, que según los rumores, habría llegado por decisión de Ángela Aguilar.