¡Los baches siguen cobrando víctimas en Ecatepec, Estado de México!

¡Enorme cráter del Estado de México! Una importante vía de Ecatepec daña rines, llantas y suspensiones, a discreción. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

En una muy importa vía de ecatepec se ubica este bache, mejor dicho... ¡enorme cráter! En el periférico Río de los Remedios, a la altura de la colonia Las Vegas, varios autos dañan sus rines, llantas y suspensión, a diario. Algunos aseguran que, el municipio no se ha hecho cargo de los daños. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

