¡Los baches siguen cobrando víctimas en Ecatepec, Estado de México!

En una muy importa vía de ecatepec se ubica este bache, mejor dicho... ¡enorme cráter! En el periférico Río de los Remedios, a la altura de la colonia Las Vegas, varios autos dañan sus rines, llantas y suspensión, a diario. Algunos aseguran que, el municipio no se ha hecho cargo de los daños. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.