Al Extremo | Programa 28 de febrero del 2026

Cocina, misterio y los únicos casos de justicia que nos trae el “El Diablo” Becerril los podrás disfrutar en Al Extremo.

En la última emisión de este mes de febrero 2026, en Al Extremo el chef Rahmar Villegas nos enseña a preparar unas Marranitas de plátano acompañadas de una deliciosa salsa, las historias de misterio y paranormal llegan al foro con “Cuenta la leyenda y “En Busca de lo oculto”, al igual, los mejores consejos y rituales con La Bruja Zulema.

