Paulette se acerca a Humberto tras su primera noche sin Ella en Exatlón México
La primera noche sin su compañera marcó un momento emocional para Humberto. Paulette se acercó para escuchar cómo se sentía y recordarle que no está solo dentro de la competencia.
En Exatlón México, Paulette buscó a Humberto para saber cómo enfrentaba su primera noche sin Ella, reconociendo que aunque su tiempo juntos fue positivo, es momento de que entienda que no está solo y que tiene todo para consolidarse como gran competidor.