inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Paulette se acerca a Humberto tras su primera noche sin Ella en Exatlón México

La primera noche sin su compañera marcó un momento emocional para Humberto. Paulette se acercó para escuchar cómo se sentía y recordarle que no está solo dentro de la competencia.

Videos,
Exatlón México

En Exatlón México, Paulette buscó a Humberto para saber cómo enfrentaba su primera noche sin Ella, reconociendo que aunque su tiempo juntos fue positivo, es momento de que entienda que no está solo y que tiene todo para consolidarse como gran competidor.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos