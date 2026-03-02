Exatlón México | Avance | Doris alerta a los Rojos y Rosique anuncia nueva competencia
El adelanto enciende la tensión: Doris pide a los Rojos no confiarse, Rosique anuncia una nueva competencia y la Batalla Colosal promete un cierre de película.
En Exatlón México Doris advierte que los Rojos no pueden confiarse en esta etapa decisiva, mientras Rosique sorprende al anunciar una nueva competencia que pone en alerta a todos; Koke reconoce que la intensidad de los atletas va en aumento y la esperada Batalla Colosal promete un final de película que podría cambiar el rumbo de la contienda.