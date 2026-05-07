Accidente deja sin vida a una persona en la carretera México-Toluca

El Diablo Becerril nos presenta una nota para dar a conocer que, debido al concierto de BTS en México, hay gran aglomeración en Palacio de los Deportes, Río Churubusco, Viaducto y Río de la Piedad por lo que se deben usar rutas alternas como Eje 6 y Eje 8. Por otro lado, nos menciona que un camión de carga se quedó sin frenos en la carretera México-Toluca, el chofer perdió el contro e impactó a otro vehículo de carga. Hubo daños en una caseta y lamentablemente una persona perdió la vida