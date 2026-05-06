Día Internacional Sin Dietas: Los riesgos de llevar una alimentación muy restringida
Estos son los riesgos de llevar una dieta estricta, restringida y sin balance.
Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje para conocer los daños que le podemos ocasionar a nuestro cuerpo si llevamos una dieta restrictiva que limite el consumo de ciertos grupos alimenticios ya que esto puede ser contraproducente. Por su parte, el especialista Luis Prieto menciona que cada persona debe mantener una dieta específica basada en su estado de salud.