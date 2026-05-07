Al Extremo | Programa 07 de mayo del 2026

Disfruta de Al Extremo, el programa del 07 de mayo en el que conocerás el mejor restaurante de Chiapas, mismo que cuenta con grandes platillos. Descubrirás detalles del nuevo lanzamiento musical de Carín León así como la situación actual en la vialidad de la CDMX debido al concierto de BTS en México. Por otro lado, tendrás información sobre el reciente accidente ocurrido en la carretera México-Toluca.