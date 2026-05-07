Carín León ofrece presentación musical y conferencia de prensa para anunciar “Muda”

En este jueves de sombreros Blanca Martínez “La Chicuela” nos presenta en exclusiva videos de Carín León de su presentación del álbum “Muda”, en donde interpretó “La buena”, canción que forma parte de su nuevo material discográfico. Además el cantante dió una conferencia de presnsa en la que habló de su pareja Meylin Zúñiga, con quién se casará pronto. Por otro lado, habló de su madre y todo el amor que le tiene.