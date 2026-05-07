Cocina Zoque Copoya: La mejor de Chiapas con recetas ancestrales
Al entrar a este restaurante se le hace una limpia al comensal para eliminar malas energías.
El chef Rahmar nos presenta uno de los mejores restaurantes en Chiapas, Cocina Zoque Copoya, donde las tortillas se hacen a mano y se llaman “memelas”. El cohito horneado y el mole rojo son platillos tradicionales de este lugar. Cuentan con tascalate, una bebida tradicional del estado hecha a base de maíz dorado, cacao, canela y axiote. El precio de cada uno es de $140 pesos mexicanos y se acompañan con arroz y frijoles.