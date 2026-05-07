Cocina Zoque Copoya: La mejor de Chiapas con recetas ancestrales

El chef Rahmar nos presenta uno de los mejores restaurantes en Chiapas, Cocina Zoque Copoya, donde las tortillas se hacen a mano y se llaman “memelas”. El cohito horneado y el mole rojo son platillos tradicionales de este lugar. Cuentan con tascalate, una bebida tradicional del estado hecha a base de maíz dorado, cacao, canela y axiote. El precio de cada uno es de $140 pesos mexicanos y se acompañan con arroz y frijoles.