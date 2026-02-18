Chofer revela que pareja terminó en su unidad, luego de la pelea, le regalaron un peluche

Hace unos cuantos días, se llevó a cabo el Día de San Valentín, una festividad muy esperada por millones de parejas en todo el país. Sin embargo, no todo resultó también para algunos enamorados, pues iban con las expectativas muy altas, pero resultaron ser soldados caídos

Y es que, en algunas ocasiones, muchos deciden concluir su relación durante este día. Sin imaginar que estos momentos quedarían grabados y se han compartido en redes sociales. Tal es el caso de unos novios que acapararon la atención de todos, debido a lo que vivieron mientras viajaban en un taxi de aplicación.

Pareja termina su relación en un taxi de aplicación

Se sabe que los choferes de estas unidades, por seguridad muchos de ellos van grabando, pero cuando comenzó este viaje, nunca se imaginó que escalaría y fue testigo del final de una relación en pleno San Valentín. Y es que, de acuerdo con lo que se sabe, la pareja se subió, pero iba peleando por una mentira que la novia descubrió.

El clip que ya se comenzó a viralizar en redes sociales, donde se puede escuchar como la mujer le dice: “Te pasas, por qué no me dices la verdad, de que el tatuaje según era de tu abuelita y es de tu ex."

Ante esto, el hombre no duda en defenderse con la siguiente frase, afirmando que ya es cosa del pasado: “Ya tiene un buen, fue de una relación pasada, ya tiene.”

La chica no dudó en considerar que esta mentira podría ser por una infidelidad, el chofer que compartió el video en sus redes sociales, aseguró que para él no se considera ser infiel, pero sí se mostró del lado de la chava.

Ya ves, nada es correcto, nada lo haces bien, siempre tienes que salir con tus cosas tú, siempre, es la verdad

Y aunque las cosas no iban para ningún lado, el hombre sí confirmó que era por su ex el tatuaje, pero eso ya había pasado hace un tiempo y ante estas palabras, la novia le pido que se bajara del carro, por eso, el novio pidió que se cancelara el viaje.

Finalmente, la chica se bajó y no dudó en aventarle los regalos a quien fuera su novio, mientras que este último decidió regalarlos al chofer.

