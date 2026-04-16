Haz este remedio especial para mejorar la digestión
Con todo el poder verde de los remedios naturales, esta combinación de elementos ayudará a tu digestión para trabajar de manera erficiente. Así debes hacerlo.
En ocasiones una buena digestión se ve interrumpida por diversos factores. Por ello es importante tener soluciones a la mano por si existe alguna obstrucción o complicación que impida el buen desarrollo del sistema digestivo. En este caso, en una opción más que los remedios caseros recomienda, este es el juego verde que te ayudará con tus problemas físicos.
Ventaneando | Programa completo 15 de abril de 2026
¿Por qué el juego verde ayudaría a tu digestión?
Muchas personas indican que por la pesadez estomacal en general, no se sienten del todo ligeros. Ante eso, piden alguna solución que les permita encontrar un oasis entre tanto conflicto estomacal. Y para eso, se requiere un alivio para el tema de la digestión y la inflamación, por ello el jugo verde sería la solución ante dichos problemas.
En ese sentido, el verde del jugo básicamente asegura elementos antioxidantes, que aportan fibra y que favorecen el tránsito intestinal. Pues dentro de todos los beneficios, el sistema se ve desintoxicado de manera natural. Por eso, debes concretar esta combinación, la cual servirá para alinear todo lo relacionado al ya mencionado sistema digestivo.
Por eso, lo que se debe aclarar es que probablemente la hierba más importante de este jugo verde es la espinaca. Esta es un gran aporte de fibra y nutrientes esenciales, pero sin más, he aquí la receta del jugo que busca ayudarte con tus problemas intestinales.
¿Cómo se hace y qué lleva este jugo verde que ayuda a la digestión?
Para que el jugo cause un efecto más certero, se indica tomarse muy temprano o justamente previo al desayuno.
Ingredientes
- Una taza de espinaca fresa
- Un vaso de agua
- Una rama de apio
- Medio pepino
- Una manzana verde
- Jugo de un limón
@nutricion.mh Bye estreñimiento bye inflamación 👋🏻 el mejor jugó verde 🥬 #dieta #jugoverde #bajardepeso #fypシ゚viral #abs ♬ Fuera del mercado - Danny Ocean
Realización
- Antes de utilizarlos, lava y desinfecta todos los ingredientes, en especial las hojas verdes… pues es común encontrarles residuos.
- En ese sentido, debes cortar en trozos pequeños el pepino, la manzana y el propio apio, esto para facilitar el licuado.
- Coloca todos los ingredientes en la licuadora, agrega el agua y mezcla hasta obtener una consistencia homogénea.
- Y al final sirve y disfruta tu bebida fresca para aprovechar todas las propiedades.