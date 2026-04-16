Haz este remedio especial para mejorar la digestión

En ocasiones una buena digestión se ve interrumpida por diversos factores. Por ello es importante tener soluciones a la mano por si existe alguna obstrucción o complicación que impida el buen desarrollo del sistema digestivo. En este caso, en una opción más que los remedios caseros recomienda, este es el juego verde que te ayudará con tus problemas físicos.

Ventaneando | Programa completo 15 de abril de 2026

¿Por qué el juego verde ayudaría a tu digestión?

Muchas personas indican que por la pesadez estomacal en general, no se sienten del todo ligeros. Ante eso, piden alguna solución que les permita encontrar un oasis entre tanto conflicto estomacal. Y para eso, se requiere un alivio para el tema de la digestión y la inflamación, por ello el jugo verde sería la solución ante dichos problemas.

En ese sentido, el verde del jugo básicamente asegura elementos antioxidantes, que aportan fibra y que favorecen el tránsito intestinal. Pues dentro de todos los beneficios, el sistema se ve desintoxicado de manera natural. Por eso, debes concretar esta combinación, la cual servirá para alinear todo lo relacionado al ya mencionado sistema digestivo.

Por eso, lo que se debe aclarar es que probablemente la hierba más importante de este jugo verde es la espinaca. Esta es un gran aporte de fibra y nutrientes esenciales, pero sin más, he aquí la receta del jugo que busca ayudarte con tus problemas intestinales.

¿Cómo se hace y qué lleva este jugo verde que ayuda a la digestión?

Para que el jugo cause un efecto más certero, se indica tomarse muy temprano o justamente previo al desayuno.

Ingredientes

Una taza de espinaca fresa

Un vaso de agua

Una rama de apio

Medio pepino

Una manzana verde

Jugo de un limón

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