Conoce estos 3 consejos vitales para tener un cuero cabelludo sano en temporada de calor

La época de calor es algo que no afecta solamente temas como la hidratación para las personas que están expuestas a los rayos del sol, sino que incluso aspectos como el cuero cabelludo requieren de cuidados especiales. El impacto de los rayos produce retos que se deben atender para mantener un pelo radiante aún con el desgaste natural del astro rey.

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¿Cuáles son los 3 tips para cuidar tu cuero cabelludo en temporada de calor?

Aunque muchos lo ignoren, el cuero cabelludo se ve afectado por temas como la radiación ultravioleta, contaminación ambiental, sudor excesivo y cambios en la rutina. Esto porque la piel de esa zona del cuerpo ve alterado su equilibrio. Por eso si quieres evitar irritación o en casos más complejos… dermatitis y caída del cabello.

Hidrata tu cuero cabelludo sin saturar

No se trata de poner productos a raudales, sino de saber cuál es la necesidad de tu caso. En ese sentido, los expertos recomiendan aplicar acondicionador sólo de medios a puntos. Esto evita el contacto directo con el cuero cabelludo y así no se produce exceso de grasa en la raíz. En ese sentido, es clave buscar lociones o tónicos ligeros que calman la piel, no irritan y además no obstruyen los poros.

Usa protector solar para el cuero cabelludo

Expertos indican que aunque el cabello es ignorado, el sol daña hasta el cuero cabelludo. Ante eso se recomienda utilizar sombreros o gorras con materiales transpirables, mismos que eviten el golpe directo de los rayos solares. Y es que no solo se puede provocar irritación, sino envejecimiento prematuro y riesgo de lesiones cutáneas más serias. En ese sentido, algunas instituciones indican no exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde… además de utilizar buenos protectores solares de cabello.

Limpia correctamente tu cuero cabelludo

El aumento de temperatura produce incremento de sudor y sebo, lo cual también incrementa la importancia para cuidar tu cabello de la manera ideal. Lavar más no significa cuidar tu cuero cabelludo, por lo que se recomienda utilices productos suaves que cuiden el equilibrio natural de tu piel. Además, cuando laves tu pelo, recuerda hacerlo con agua tibia y masajeando suavemente, pues las uñas pueden lastimarte.