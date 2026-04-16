Evita que tu jícama se seque y así refréscate en esta temporada de calor

Probablemente uno de los alimentos más ignorados por todos aquellos que buscan frescura en tiempos de calor es la jícama. Este tubérculo es típico de encontrar en las escuelas y sitios donde se venden snacks, donde se le puede poner todo tipo de salsitas o polvos de sabores. Por ello, si tú gustas aprovecharla por más tiempo, sigue estos consejos que la mantendrán jugosa y con su sabrosa textura crujiente.

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¿Cómo puedes hacer que tu jícama dure más?

La temporada de calor trae consecuencias severas en la búsqueda de soluciones - además de los líquidos - y así es como aparece la opción de la jícama. Es saludable y muy fresca para esos momentos de hostilidad por parte del sol. La ventaja es que se puede utilizar como parte de ensaladas o llenándolas de sal, limón o las salsas y polvos ya indicados.

Sin embargo, uno de los problemas que evitan disfrutar de este alimento es cuando se seca. No solo se vuelve más “feíta”, sino que también pierde su crujiente textura. En ese sentido, la solución resulta muy sencilla, pues basta con colocarla en agua una vez que ya se partió. Dicha situación provocará que la jícama conserve su humedad natural y evite la oxidación al impedir el contacto con el aire.

En ese sentido, el procedimiento es tan sencillo como colocar los trozos en el agua fresca e incluso algunos le agregan unas gotas de limón. Todo esto ayudará a preservar su textura y aportar vitalidad al sabor. Y se indica que es importante dejar esto en el refrigerador, pues el frío provoca una mejor conservación de las propiedades para disfrutar del alimento cuando se deseé.

¿Qué más se puede hacer para conservar la frescura de la jícama?

Una de las claves para mantener este alimento durante más tiempo, es evitar exponerlo al aire durante mucho tiempo. Si no te convence - por alguna razón - la oportunidad de mantener la jícama en el agua, puedes meterla en un recipiente hermético para reducir la pérdida de humedad. Y como último consejo práctico es cortar solamente antes de consumir, pues si se corta y no se come, la exposición con el aire la pondrá menos apetitosa, pues esparta menos fresca.