VIDEO: Chofer arroja a un estudiante de un camión en movimiento

Baja California Sur fue escenario de un particular hecho que casi se convierte en tragedia. Todo ocurrió a bordo de un camión de pasajeros y quedó registrado en un video que fue grabado por el estudiante que fue arrojado por el chofer mientras la unidad estaba en movimiento.

¿Para complacer o para aparentar? ¿Por qué se fingen los orgasmos? La sexóloga Leidy Constanza despeja las dudas

De esta manera, las redes sociales han vuelto a viralizar un material audiovisual en donde un hecho de la cotidianeidad pasa a mayores. En esta oportunidad, de milagro, los protagonistas de la historia salieron ilesos pero el debate originado en plataformas digitales no se detiene.

¿El chofer arrojó a estudiante del camión?

El video en cuestión fue publicado en la red social X a través de la cuenta @Trafico_Puebla. En este se puede observar a un chofer conduciendo el camión mientras discute con quien graba el video, un estudiante. Según se pudo establecer, el joven le reclamaba al conductor que le cobrar la tarifa preferencial, algo que el trabajador negaba por ser fin de semana.

🚨😡Chofer arroja a estudiante de una unidad de transporte en movimiento en Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.

📌El joven reclamó el descuento estudiantil, vigente todos los días, y el conductor lo empujó mientras la unidad estaba en marcha. Afortunadamente, el estudiante fue… pic.twitter.com/RUXI3H833b — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) December 8, 2025

Durante el reclamo, el joven le exige al chofer que le cobre los 8 pesos del pasaje pero este le indica que no correspondía. Fue en ese marco que la discusión subió de tono y se observa al conductor comenzar a detener la marcha mientras se abalanza sobre el joven que termina cayendo de la unidad en movimiento.

¿Qué pasó con el estudiante?

De acuerdo con el video grabado por el joven y el de una cámara de seguridad de la zona, el conductor del camión lo empujó antes de detener el vehículo por lo que el estudiante cayó al suelo. De milagro el joven no sufrió heridas ni fue arrollado por la propia unidad en la que pretendía viajar.

“Me tiró el señor”, sentenció el estudiante ante los transeúntes que se acercaron a auxiliarlo y agregó: “No me quiere cobrar mis ocho pesos”. Mientras, se observa al conductor del camión descender de la unidad y remarcar que “Él se tiró solo”.

El hecho ha dado lugar a un intenso debate en las redes sociales mientras que la familia del joven le interpuso una demanda al chofer. Además, desde la Dirección Municipal de Transporte confirmaron que el conducto fue suspendido inmediatamente y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga lo sucedido.