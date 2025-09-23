Crearon una foto de su mamá con Chayanne y así fue la reacción de la mujer: VIDEO

En TikTok se transforman en tendencia muchos videos que pueden emocionar o alegrar a los usuarios. En este caso te traemos una historia muy divertida ya que nos muestra la reacción de una mujer al verse junto a Chayanne.

Esto es lo que opina Chayanne sobre los memes que le han hecho los mexicanos Crédito: Mezcalent [VIDEO] Encontramos a Chayanne “el papá de los mexicanos” en Monterrey, y esto es lo que opina de su apodo y los memes que se han viralizado en las redes sociales.

De esta manera podemos ver en TikTok, cómo reacciona esta mujer al recibir la fotografía polaroid junto a su cantante favorito. La misma fue creada con la inteligencia artificial de Gemini, el asistente de Google.

¿Cómo fue la reacción de la mujer al verse junto a Chayanne?

El video en cuestión, fue compartido por la usuaria @coteneiraa, se escucha la frase “¡Feliz cumpleaños, mamá! Te amooo, el mejor regalo obvio se lo di yo, jajaja… con mi papá Chayanne”. Se pudo ver a la mujer muy emocionada sin poder contestar.

Como era de esperarse pues este video ha tenido millones de reproducciones y muchos comentarios. Los usuarios se mostraron muy emocionados por la sorpresa a esta mujer.

Ante esta reacción es que la joven decidió compartir con todos la sorpresa de su mamá al verse con Chayanne. Además la mujer toma la imagen y le da un beso por lo que fue muy emocionante.

¿Cómo se hacen las fotos en Gemini?

Hace semanas que se ha popularizo el uso de Gemini, asistente de Google, con el objetivo de generar imágenes hiperrealistas que puedes crear siguiendo una serie de pasos fáciles. Mediante esto es que los fanáticos han podido tener fotos con sus ídolos.

La popularidad fue tanta que el mismo Chayanne compartió en sus redes sociales algunas imágenes de referencia para facilitar a sus seguidores la creación de estas postales.

Si lo que quieres es crear una foto con Chayanne u otro famoso, pues tienes que seguir los pasos que te detallamos a continuación:

Ingresa a la página oficial de Gemini en gemini.google.com.

Escribe una instrucción detallada, describiendo la escena de forma muy específica. Ejemplo: “Genera una imagen tipo polaroid abrazando a Chayanne”.

Ajusta los detalles hasta obtener un resultado convincente.

Descarga la imagen y compártela en tus redes sociales.

Así de fácil es poder cumplir tu sueño de tener una foto junto a tu ídolo. Además también puedes darle este tipo de sorpresa a los demás.