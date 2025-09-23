Bárbara de Regil corre para escapar de seguidores en Tlalnepantla: La actriz ya salió a dar su declaración de lo ocurrido

Recientemente, la actriz Bárbara del Regil, se ha puesto en el ojo de la conversación digital, gracias a un video viral en el que se muestra como la protagonista de Rosario Tijeras, tomo la decisión apresurada de “salir corriendo” de un grupo de fans que le pedían fotos, esto durante la grabación de la nueva temporada de la serie. La escena se suscita en Tlalnepantla, Estado de México. La actriz ya salió a dar declaraciones, pues señaló que el motivo de su huida fue que yo no puedo dar fotos por respeto a mi equipo, pues si me pongo a dar fotos, todo el equipo me estaría esperando.

Lo que se ve en el video

Dentro de la conversación digital, han salido diversos videos, en los que se puede observar de manera clara, como Bárbara decide comenzar a correr hacia su equipo de grabación, sin decidir detenerse, lo que desatado diversas críticas, pues para los internautas esta acción solo señala su supuesta intención de esquivar a los fans. No obstante, algunos internautas salieron en su defensa y argumentaron que la actriz se encontraba dentro de su jornada laboral y estaba en su derecho de no interrumpirla.

La polémica y las declaraciones de Bárbara

Antes de continuar, se puede señalar que este tipo de controversias, refleja claramente la tensión constante entre la vida pública y la realidad profesional a la que se ven sometidas las celebridades. Aunque muchos consideran que es tarea de los talentos estar siempre a la disposición de su público, la realidad es que su trabajo, como cualquier otro, exige concentración, horarios y sobre todo respeto hacia el proceso creativo. Bajo este contexto, la actriz salió a esclarecer lo ocurrido, señalando que: ¿Qué provocó que Bárbara de Regil huyera de sus seguidores?, ya que este tiempo de “fama” podría retrasar mucho todo el proceso de grabación.