VIDEO: Cuatro amigas se hicieron virales tras llevar un pastel al gimnasio

Una escena atípica se vivió en un gimnasio y no tardó nada en convertirse en viral en las redes sociales. Lo que ocurrió es que en el medio de una rutina de entrenamiento, unas amigas sacaron una torta y comenzaron a celebrar.

El lente indiscreto de Ventaneando captó a la Rosalía en el gimnasio. [VIDEO] Nuestro lente indiscreto captó a la Rosalía en un gimnasio de la Ciudad de México. Intentamos hablar con ella por su próximo concierto. ¿Lo logramos?

La escena se hizo viral en TikTom pero no tardó mucho en replicarse en las demás redes sociales. El video acumula miles de reproducciones y reacciones que van desde carcajadas hasta debates sobre la cultura fitness.

Este accionar no es muy común en los gimnasios debido a que se relaciona el ejercicio con el sacrificio y la alimentación controlada. Sin embargo, es posible poder darse un gusto en algunas situaciones sin necesidad de vivir con remordimiento.

¿Cómo fue el episodio de la torta en el gimnasio?

Cuatro amigas decidieron vivir un momento dulce ya que consideran que merece un espacio en la vida saludable. Con mucho humo soplaron las velas y compartieron el delicioso pastel mientras se encontraban rodeadas de mancuernas, colchonetas y máquinas.

Si bien el gesto fue criticado por algunos, la mayoría decidió apoyar este accionar debido a que se puede tener un equilibrio entre el bienestar físico y el emocional. “Una vida sana también incluye momentos felices”, comentaron algunos usuarios. Otros se animaron a compartir sus propias anécdotas de pequeños “gustos culposos” dentro del estilo de vida fitness.

Aquí también surge otro debate ya que el entrenamiento no solo debe ser esfuerzo y restricciones. Sino que también se le debe dar lugar al disfrute, al poder reír e incluso disfrutar sin culpa.

El mensaje que dieron estas amigas es que es cuidar tu cuerpo no solo es sacrificio sino que también se puede pasarla bien. El equilibrio puede ser encontrado en el ejercicio y un gusto controlado.

