“Tenía ganas de llorar”: Mono Osuna se sincera y promete volver a su mejor versión en Exatlón México

No hay duda de que Exatlón México no solo pone a prueba la fuerza física de los atletas, sino también su estabilidad emocional. Mono Osuna recientemente sorprendió a todos al compartir un mensaje honesto y profundo sobre su sentir durante uno de los circuitos más recientes, dejando ver una vulnerabilidad nunca antes vista en el atleta.

“Tenía ganas de llorar”: Mono Osuna habla sin filtros

Mono Osuna reveló que durante uno de los últimos duelos, no se sentía bien anímicamente: "Tenía ganas de llorar, me sentía enojado y no disfruté el juego”, confesó, reconociendo frente a cámara que la frustración se apoderó de su mente.

Del mismo modo, el atleta buscó darle la vuelta a la situación y abiertamente dejó en claro uno de sus lemas: “Tienes que disfrutar la aventura”, refiriéndose a su paso por la novena temporada de Exatlón México.

Mono es un competidor que se asume ganador

Lejos de mantenerse con los sentimientos negativos, Mono fue claro al definirse como un ganador, reconociendo que es esa misma exigencia personal la que ahora lo impulsa a buscar ser su mejor versión, no solo para demostrar por qué es uno de los favoritos del reality sino también para agradecer a la familia roja y volver a encontrarse con el mismo.

El compromiso de Mono Osuna con su equipo

Dentro de sus palabras, Mono destacó que sus motivaciones no solo son personales, pues aseguró que gran parte de su esfuerzo está enfocado en aportar impulso y fuerza a su equipo, buscando encontrar su mejor versión para otorgar puntos y poder ganar cada encuentro, pues en sus palabras el ganar es lo más importante.

Un mensaje que conecta con la audiencia

Para los fanáticos de la novena temporada, la sinceridad de Mono ha generado gran empatía, no solo con él, sino también con todos los atletas y con todo el peso que Exatlón México imprime sobre sus atletas.