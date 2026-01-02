Horóscopo chino: estos son los 7 signos a los que les irá mejor en el dinero en 2026

Si uno de tus propósitos del Año Nuevo 2026 es conseguir más dinero y atraer la abundancia, es posible que el horóscopo chino esté de tu lado y te tenga preparado un destino lleno de buena suerte.

De acuerdo con esta creencia oriental, son 7 signos los que tendrán la oportunidad de atraer la buena suerte en el dinero. El animal de este año es el Caballo de Fuego, así que todo estará listo para ser un año lleno de decisiones difíciles y cambios.

Perro: Será uno de los signos más favorecidos en dinero y trabajo. Tendrá oportunidades claras para mejorar ingresos y consolidar proyectos si mantiene el enfoque.

Dragón: Será uno de los signos con mayor expansión profesional. Tendrá oportunidades para concretar proyectos ambiciosos y mejorar su situación económica, siempre que mantenga una estrategia clara.

Rata: Tendrá oportunidades para avanzar en proyectos y mejorar ingresos. La suerte en el dinero estará ligada a su capacidad de planificar y ordenar prioridades, evitando decisiones impulsivas.

Tigre: Vivirá un ciclo favorable para nuevos proyectos laborales y creativos. Habrá crecimiento económico si actúa con prudencia y evita inversiones de alto riesgo.

Gallo: Vivirá alta visibilidad profesional, lo que puede traducirse en mejores ingresos. La suerte económica dependerá de controlar la ambición y actuar con flexibilidad.

Mono: Tendrá buenas oportunidades laborales, especialmente en áreas creativas. El orden y la planificación serán clave para transformar esas oportunidades en estabilidad económica.

Cabra: Encontrará oportunidades económicas a través de proyectos creativos y colaborativos. El crecimiento será constante si evita endeudamientos y mantiene disciplina financiera.

El horóscopo chino se basa en 12 animales.| (ESPECIAL/CANVA)

Cabe mencionar que el año del horóscopo chino inicia el próximo 17 de febrero, y no el 1 de enero, como el calendario occidental.

¿Cómo será el Año Nuevo Chino 2026? Esto dice el Horóscopo Chino

El animal y el elemento que representan el año 2026 según el horóscopo chino es el caballo de fuego, lo que, según la astróloga, Ludovica Squirru, será una etapa salvaje y difícil de domar.

El Caballo de Fuego será el animal del 2026, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)

Según contó a Clarín, muchos de los signos serán beneficiados por esta era, pero si no saben dominarlo, podrían salir quemados, así que deberán de aprender a no vivir de estos excesos. Algunos de ellos, dijo, son El Perro, La Cabra, el Tigre y el Conejo.

El consejo para todos, advirtió, es que aprendan a trabajar en el equilibrio.