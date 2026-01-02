El Pueblo Mágico de Jalisco que tiene los mejores tacos de barbacoa para comer rico y barato, según la IA

Ir de viaje a Jalisco es garantía absoluta de que serán unas vacaciones perfectas y comiendo delicioso gracias a su inmensa gastronomía. Y aunque las tortas ahogadas son uno de los platillos más conocidos, lo cierto es que hay otras comidas imperdibles, como los tacos de barbacoa, que en un Pueblo Mágico se sirven bien preparados y a un precio irresistible.

Se trata de Mascota, uno de los 12 destinos con esta prestigiosa categoría del estado. Y que si bien no es tan concurrido como Tlaquepaque o Tequila, sí es una excelente opción para los turistas que quieren gozar de la cocina jalisciense sin gastar tanto, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

Así es Mascota, el Pueblo Mágico de Jalisco que vende barbacoa exquisita

Ubicado en la Sierra Madre Occidental de Jalisco, a menos de tres horas desde Guadalajara, está Mascota, un Pueblo Mágico que es precioso, tranquilo y que ofrece comida muy sabrosa. De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, es un lugar lleno de naturaleza y paisajes montañosos, cuya historia resguarda la herencia de cuando fue un poblado minero en el siglo XIX.

Y además de todos los atractivos turísticos que tiene para sus visitantes, este sitio es famoso porque aquí se sirve una de las mejores y más exquisitas barbacoas de todo México. Lo mejor es que al tratarse de una receta muy popular entre los habitantes, son varios los puntos donde se prepara, así que es posible encontrarlos tanto en restaurantes como en puestos callejeros.

El Pueblo Mágico de Mascota es perfecto para disfrutar de vistas preciosas y barbacoa suculenta|Freepik, Secretaría de Turismo

De modo que hay opciones para todos los bolsillos, sin que esto implique sacrificar calidad o sabor por economizar . Y para que los comensales no se queden con hambre, casi siempre se sirven con consomé, salsa verde y una suculenta ensalada de nopales para acompañar.

¿Cuáles son los platillos típicos del Pueblo Mágico de Mascota?

Además de la barbacoa, la gastronomía de este Pueblo Mágico de Jalisco cuenta también con otras alternativas igual de apetecibles. Según información del programa México Desconocido de la SECTUR, algunos de los platillos imperdibles al visitar Mascota, son el pozole, la birria y la carne enchilada; mientras que en los postres hay rollos de guayaba y nieves artesanales.

Así que para los que buscan un destino accesible, bonito y con comida deliciosa, este rincón oculto a tres horas de Guadalajara es perfecto para comer tacos de barbacoa, pero también para disfrutar de los sabores principales de la región.