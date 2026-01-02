“Con ganas de hacer ruido”: Así despertaron los Azules su primer día del año 2026 por la Villa 360

Con la llegada del nuevo año, los atletas de Exatlón México no dejaron pasar desapercibida la oportunidad de comenzar la jornada llenos de energía, con ruido y un mensaje claro: “Ganar La Villa 360”. Bajo esta iniciativa, Nataly, Doris y Valery se dieron a la tarea de contagiar su espíritu ganador. Con platos y cucharas en mano, se dispusieron a despertar a todo el equipo azul que aún se encontraba descansando.

“Es importante ganar la villa”: El mensaje que marcó la mañana

Con ritmo y estruendo, Nataly, Doris y Valery tomaron la iniciativa de despertar a todos en La Barraca Metálica, con la única disposición de dejar en claro que, si querían ganar, debían tener toda la actitud desde muy temprano.

A pesar de que las intenciones de las atletas reflejan el gran compañerismo que se vive dentro de la escuadra, no todos los atletas recibieron el despertar de las azules con la misma energía, pues algunos se vieron visiblemente consternados. No obstante al final todos aceptaron el ánimo del equipo, demostrando una vez más la gran unidad que los impulsa y caracteriza.

Entrenamiento incluso en pijama

Sin importar la hora e incluso en pijama, el equipo decidió comenzar a entrenar de inmediato, dando muestra de que la mentalidad competitiva también se toma con diversión.

“Mejor que un cafecito”

Adrián, pilar del Equipo Azul, reconoció que los “tambores” de las chicas resultaron ser un método más efectivo para despertar que “un buen cafecito”, dando muestra de que en ocasiones las sorpresas ruidosas pueden transformar la energía de todos para bien.