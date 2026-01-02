J Balvin y Residente: Cronología completa de su escandalosa pelea y los detalles de su reconciliación

La historia de la pelea entre J Balvin y Residente comenzó en septiembre de 2021, cuando el colombiano criticó duramente a los Latin Grammy por la falta de representación del reggaetón en las categorías principales. En redes sociales, Balvin llamó incluso a boicotear la ceremonia, asegurando que el género urbano era usado para generar rating, pero no recibía el respeto que merecía.

Residente comparó a J Balvin con un carro de hot dog

La respuesta de René Pérez Joglar, conocido como Residente, fue inmediata y contundente. El puertorriqueño le recordó a Balvin que él mismo había ganado más de 30 premios en esa misma institución y lanzó una comparación que se volvió viral: “La música de Balvin es como un carrito de hot dog, que puede gustar a muchos, pero cuando la gente quiere comer bien, va a un restaurante con estrellas Michelin”.

Balvin reaccionó con humor, publicando fotos junto a un carrito de hot dogs, pero la tensión ya estaba instalada.

Bizarrap y el punto más alto de la polémica

En marzo de 2022, Residente lanzó la “BZRP Music Sessions #49”, un tema que se convirtió en uno de los momentos más explosivos de la música urbana. Antes del estreno, denunció que el equipo de Balvin intentó frenar la publicación con amenazas de demanda.

“Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema por una simple tiradera… al final no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los playlist, a mí no me importa ser el número uno ni nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj… y tú eres un esclavito más de la industria”, declaró Residente.

En la canción, Residente no se guardó nada: lo llamó “cobarde”, “falso” y hasta lo acusó de racismo. La canción se viralizó en cuestión de horas y consolidó la ruptura pública entre ambos artistas.

Años de distanciamiento y tensión constante

Entre 2021 y 2025, la pelea se convirtió en uno de los enfrentamientos más comentados del género urbano. Los seguidores de ambos artistas se dividieron, los memes inundaron las redes y la industria musical debatió sobre el impacto de la polémica. Aunque coincidieron en algunos eventos, nunca interactuaron públicamente.

La inesperada reconciliación en Año Viejo 2025

El 31 de diciembre de 2025, J Balvin sorprendió al publicar en Instagram un mensaje conjunto con Residente anunciando su reconciliación:

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”.