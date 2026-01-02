Así fue el momento en que nubes “extrañas” anunciaron el sismo de CDMX

En la jornada de hoy, precisamente a las 7:58 horas de la mañana, hubo una alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX), tras un movimiento telúrico que tuvo epicentro en el sureste de San Marcos, en Guerrero.

Abrimos nuestra cápsula del tiempo. ¿Se cumplieron las predicciones que hicimos hace un año?

Desde el Sistema Sismológico Nacional se dio a conocer que se trató de un sismo de magnitud6.5. Como era de esperarse, esto se replicó rápidamente en las redes sociales ya que los usuarios compartieron fotos y video de cómo vivieron el momento. Así también surgió una poderosa teoría.

¿Las nubes anunciaron el sismo?

Las redes sociales se llenaron de memes pero también de una hipótesis que manifiesta que antes del sismo, el cielo se vio cubierto de nubes “extrañas”, que fueron consideradas como premonitorias.

Hay un video donde se ven las nubes extrañas que han ganado gran popularidad en las redes sociales. Además, hay una cuenta de Twitter llamada La tía Sandra (@tutiasandra)en donde hay un clip acerca de esto. En la cuenta enfocada en temas de farándula y tendencias se lee lo siguiente:

“Temblor | Estas eran las nubes que había esta mañana en CDMX cuando en redes decían ‘aquí los que sabemos que pasará cuando hay nubes así’. Una hora después, se registró un sismo en Ciudad de México de magnitud 6.5”.

Sin dudas, esta teoría aunque parezca descabellada a puesto a pensar a más de uno y se han puesto a analizar el video con detenimiento. ¿Será coincidencia o fue una alerta?

¿Cómo fue el sismo en CDMX?

El sismo que se registró este 2 de enero en la CDMX fue de 6.5. Teniendo en cuenta el contexto, es que tenemos que mencionar que los expertos en sismos indican que no hay una manera de predecirlos movimientos telúricos. Lo único que es posible es detectar los movimientos del suelo en tiempo real, a fin de alertar a la gente lo más pronto posible, lo que es una tarea de los sismógrafos y acelerógrafos.

