Desalojan FES Iztacala por amenaza de explosivos; te decimos qué pasó HOY, 10 de abril
“El Diablo” Becerril nos trae su reporte de CDMX. Hoy desalojaron la FES Iztacala por amenaza de explosivos y un hombre murió en la colonia Doctores.
Este viernes 10 de abril, la FES Iztacala fue desalojada porque se encontró un recado que amenazaba con la presencia de un artefacto explosivo. “El Diablo” Becerril también reporta para Al Extremo que un hombre murió en la colonia Doctores, inmediatamente después de salir de un local de comida.