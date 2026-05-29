Alejandra Carvajal platica con Viridiana Álvarez, conquistadora del Everest: “El verdadero fracaso es no intentarlo”
La alpinista mexicana habló sobre los desafíos físicos y mentales que enfrentó para llegar a la cima del mundo.
Durante una entrevista con Alejandra Carvajal, la alpinista mexicana Viridiana Álvarez recordó su experiencia al conquistar el Everest. Aseguró que la montaña la desafió física y mentalmente, transformando su vida para siempre. Además, compartió una valiosa reflexión: la cima no debe ser el único objetivo, pues el verdadero aprendizaje está en disfrutar el camino y atreverse a intentarlo.