Alejandra Carvajal platica con Viridiana Álvarez, conquistadora del Everest: “El verdadero fracaso es no intentarlo”

Durante una entrevista con Alejandra Carvajal, la alpinista mexicana Viridiana Álvarez recordó su experiencia al conquistar el Everest. Aseguró que la montaña la desafió física y mentalmente, transformando su vida para siempre. Además, compartió una valiosa reflexión: la cima no debe ser el único objetivo, pues el verdadero aprendizaje está en disfrutar el camino y atreverse a intentarlo.