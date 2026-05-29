“El Diablo Becerril” nos presenta caos vial y fuertes vientos en CDMX: bloqueos y caída de árbol generan afectaciones

La Ciudad de México registró diversas afectaciones este día luego de que trabajadores y estudiantes realizaran un bloqueo a la altura de El Sapote, en dirección a Xochimilco, mismo que fue retirado tras dos horas. Además, en la colonia Doctores, un árbol de aproximadamente 18 metros cayó por los fuertes vientos y lluvias, derribando cables y provocando daños materiales, sin reportarse personas lesionadas.

