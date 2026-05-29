¿Se rompe la convivencia en MasterChef 24/7? Las tensiones explotan por el desorden y en Al Extremo lo analizan

La tensión continúa aumentando en MasterChef México 24/7, donde la convivencia comienza a pasar factura entre los participantes. Michel volvió a generar conversación al insistir en que todos mantengan el orden y tiendan su cama, mientras los conductores señalaron que el encierro ya está haciendo efecto. El ambiente se vuelve cada vez más intenso y cualquier desacuerdo podría detonar un nuevo conflicto.

