Al Extremo | Programa del 29 de mayo del 2026: Caos en CDMX, lecciones desde el Everest, tensión en MasterChef y sabor veracruzano
Una jornada llena de emociones, historias inspiradoras, conflictos y mucho sabor llegó a Al Extremo.
Al Extremo presentó una emisión llena de contrastes: desde afectaciones por lluvias y bloqueos en la Ciudad de México, hasta la inspiradora historia de la alpinista Viridiana Álvarez. Además, MasterChef 24/7 mostró una convivencia cada vez más tensa entre participantes, mientras La Pura Sabrosura descubrió el tradicional Tlaltonile de pollo, una de las joyas gastronómicas más representativas de Veracruz.