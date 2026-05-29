Al Extremo | Programa del 29 de mayo del 2026: Caos en CDMX, lecciones desde el Everest, tensión en MasterChef y sabor veracruzano

Al Extremo presentó una emisión llena de contrastes: desde afectaciones por lluvias y bloqueos en la Ciudad de México, hasta la inspiradora historia de la alpinista Viridiana Álvarez. Además, MasterChef 24/7 mostró una convivencia cada vez más tensa entre participantes, mientras La Pura Sabrosura descubrió el tradicional Tlaltonile de pollo, una de las joyas gastronómicas más representativas de Veracruz.

