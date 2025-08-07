¡Salió de casa y ya no volvió! ‘El Diablo’ Becerril reporta desde Naucalpan
Un joven perdió la vida luego de que una agresión con arma de fuego lo alcanzara en el transporte público; los hechos sucedieron en Naucalpan. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
En Naucalpan, un joven perdió la vida tras recibir una agresión con arma de . El chico salió de casa e iba a trabajar, pero se encontró a la muerte en el camino y no pudo regresar. Al momento, las autoridades no han informado de la detención de los agresores. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo.