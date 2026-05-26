¿Se siente incómodo? Pablo revela que Ixdit y Emmanuel de MasterChef 24/7 están cada vez más cerca (VIDEO)
La dinámica entre Ixdit y Emmanuel en MasterChef 24/7 no ha pasado inadvertida para sus compañeros y Pablo se dio cuenta de un gesto que le pareció extraño.
El “shippeo” entre Ixdit y Emmanuel sigue causando furor en MasterChef 24/7. Esto ya que a pesar de que la cocinera aseguró que quiere poner distancia para concentrarse en la competencia, sigue pasando casi todo el día junto a su compañero, incluso cuando están en la habitación. Y el que se dio cuenta de todo fue Pablo, quien reveló que los participantes están poniendo cortinas a la hora de la siesta en MasterChef 2026 y eso le parece misterioso.