¿Se siente incómodo? Pablo revela que Ixdit y Emmanuel de MasterChef 24/7 están cada vez más cerca (VIDEO)

El “shippeo” entre Ixdit y Emmanuel sigue causando furor en MasterChef 24/7. Esto ya que a pesar de que la cocinera aseguró que quiere poner distancia para concentrarse en la competencia, sigue pasando casi todo el día junto a su compañero, incluso cuando están en la habitación. Y el que se dio cuenta de todo fue Pablo, quien reveló que los participantes están poniendo cortinas a la hora de la siesta en MasterChef 2026 y eso le parece misterioso.

