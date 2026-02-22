Djungelskog: Conoce la historia del peluche de Punch; el mono que fue rechazado por su madre y por qué se AGOTÓ

El caso de Punch, el mono que fue rechazado por su madre ha ganado fuerte popularidad en redes, está vez te contamos lo que son sabías sobre djungelskog, su peluche.

Djungelskog, el peluche en el que el famoso simio japonés (Punch) se refugió luego de que su madre lo rechazara se ha agotado en la tienda donde lo venden. Sin embargo, aquí te contamos un poco sobre la historia de este famoso peluche.

¿Qué representa Djungelskog, el famoso peluche del mono Punch?

Este peluche llamado djungelskog y el cual significa "selva" en sueco es uno de los peluches más populares de una tienda que se dedica a vender muebles de todo tipo para el hogar así como , electrodomésticos y diversos accesorios. Este particular mono de peluche se caracteriza por su gran suavidad y en internet se ha convertido en un símbolo emocional debido a su apariencia “abrazable” y tierna.

“Este peluche se puede llevar colgado de la cadera o la espalda, del mismo modo que los simios trepan y se cuelgan de los árboles de la selva. Cuida y abraza mucho a este orangután, que es una especie en peligro de extinción” Es la descripción que la famosa tienda da sobre el peluche. Con esto djungelskog tiene un símbolo poderoso de refugio además de que estéticamente es muy bello, razón por la que se ha convertido en el favorito de muchos.

Luego de que se convirtiera en un fenómeno con el caso de Punch, el peluche se ha agotado de forma rápida ya que rebasó el stock disponible en la tienda pues todas las personas buscan adquirirlo.

¿Quién es Punch, el mono que fue rechazado por su madre?

Recientemente se viralizó el caso de Punch con un video que conmocionó a muchas personas de todo el mundo. En las imágenes se puede ver como el pequeño macaco japonés de seis meses es rechazado por su madre razón por la cuál se refugia en el peluche djungelskog. Los hechos, aunque ocurrieron en el zoológico y jardín botánico de Ichikawa, en Japón, ya le están dando la vuelta a todo el mundo causando mucha conmoción en las personas.

Aunque se sabe que Punch poco a poco está siendo integrado a otra manada la preocupación de las personas continúa por el pequeño mono que se ha robado no solo la atención sino toda la empatía y cariño. Este caso abre la conversación sobre la identidad y aceptación en los grupos así como la protección de animales.