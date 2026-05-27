¿Qué colores de blusa debes evitar si tienes ojeras muy marcadas o violáceas?

Cuando tienes ojeras muy marcadas, el color de la blusa que usas cerca del rostro actúa como un reflector que puede suavizar la mirada o, por el contrario, proyectar sombras que intensifiquen el color de la ojera.

Esto ocurre por el principio físico de la reflectancia lumínica: la luz rebota en la tela y tiñe ópticamente la zona del contorno de ojos. Si buscas lucir una mirada más descansada y luminosa, los asesores de imagen y expertos en colorimetría recomiendan evitar algunas tonalidades.

Los colores de blusa que debes evitar si tienes ojeras muy marcadas

Púrpura, morado y berenjena

Son los enemigos principales de las ojeras vasculares. Al reflejar su propia onda de color en tu rostro, intensifican por analogía los tonos morados de la ojera, haciéndola lucir más profunda y cansada.

Gris claro y cemento

El gris carece de calidez y vitalidad. Al rebotar en la piel, apaga la luminosidad natural del rostro y resalta los subtonos cenizos de las ojeras, dando un aspecto de fatiga extrema o de enfermedad.

Las ojeras pueden disimularse evitando ciertos colores de ropa|Pexels: Ivan S

Negro riguroso

Aunque se considera un básico elegante, el negro absorbe la luz en lugar de reflejarla. Esto genera sombras duras debajo de los ojos, acentuando el hundiiento de la cuenca y haciendo que las líneas de expresión se marquen mucho más.

Amarillo verdoso o mostaza

Si tu ojera tiende a ser marrón o pigmentada, el amarillo verdoso compite negativamente con el subtono de tu piel. Esto hace que la zona de la ojera resalte con un matiz verdoso o cetrino muy poco favorecedor.

Algunos colores de blusas pueden hacer más visibles las imperfecciones|Pexels: Anna Shvets

Azul marino o azul eléctrico

Los azules oscuros reflejan pigmentos fríos que se suman a las ojeras de base azulada o venosa. Al encimarse visualmente, la ojera se percibe más oscura y difícil de cubrir incluso con corrector.

De acuerdo con expertos, la ropa que usamos cerca del cuello y el pecho funciona igual que los rebotadores de luz en un set de fotografía. Los colores fríos y saturados protectan su tono directamente en las sombras naturales del rostro, lo que hace más grandes las imperfecciones.

