¡Abandonado, maltratado y despreciado! La conmovedora historia de Punch, el mono que se refugió en un peluche

Recientemente, las redes sociales se llenaron de imágenes, videos e ilustraciones de Punch, el bebé mono que, con su historia, nos ha enseñado que no importa qué tan difícil sea la vida, siempre existe alguien en quien puedes encontrar refugio.

Pero ¿por qué ha causado tanto revuelo en redes sociales? Aquí te contamos cómo comenzó esta conmovedora historia.

¿Cómo inició la historia de Punch?

Punch es un bebé mono de un zoológico de Tokio, el cual fue rechazado por su madre al nacer. Por esta razón, sus cuidadores decidieron darle a “Lupe”, un chimpancé de peluche que le serviría como abrigo y refugio.

Los encargados de Punch consideraron que debía integrarse a una manada de monos de su misma especie, por lo que progresivamente comenzaron a dejarlo con ellos. Sin embargo, su historia empezaría a tomar un rumbo triste y melancólico.

Punch, junto con “Lupe”, se veía solitario y apartado por los demás monos, creando escenas que despertaron empatía y se volvieron virales en redes sociales. En las imágenes se observaba al pequeño mono abrazado y refugiado en su peluche, llevándolo a todos lados como su fiel acompañante.

¿Qué pasó en la primera interacción de Punch con los monos?

Punch fue levemente aceptado por su manada cuando algunos monos jóvenes se acercaron a él. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que un mono adulto lo tomó por el pie y comenzó a arrastrarlo por el suelo, mientras el pequeño corría asustado en busca de su peluche.

Después de ese episodio, tuvo que distanciarse una vez más. Sin embargo, tras varios momentos de tristeza y soledad, finalmente uno de los monos lo abrazó y lo protegió, logrando que Punch fuera aceptado por la manada.