¿Cuáles son los tonos de uñas que rejuvenecen las manos maduras?

Las manos maduras suelen presentar signos naturales de la edad, como la pérdida de elasticidad, una piel más delgada que hace más visibles las venas, de tono azul o verdoso, y la aparición de manchas hiperpigmentadas. Algunos tonos de uñas pueden beneficiar como filtros correctores de color, aportando luz, frescura y desviando la atención de las imperfecciones.

Basado en las reglas de colorimetría aplicada y la asesoría de imagen para el cuidado de las manos, aquí tienes la guía de tonos que rejuvenecen las manos de forma inmediata.

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¿Cuáles son los tonos de uñas que rejuvenecen las manos?

Rojo con base naranja o rojo tomate

Es el rey del rejuvenecimiento de manos. A diferencia de los rojos fríos o quemados, el subtono cálido y vibrante del naranja aporta vitalidad, desvía la mirada de las arrugas y da un aspecto energético y moderno.

Uñas con base naranja o rojo tomate|Pinterest

Tonos nude y champaña

Los tonos que imitan el color de la piel, pero con un ligero brillo o acabado satinado, crean una línea continua y limpia. Esto alarga visualmente los dedos y aporta una elegancia minimalista que rejuvenece al instante.

Uñas con tonos nude y champaña|Pinterest

Rosa palo o maquillaje o soft pink

Un rosa suave, pero con suficiente opacidad; evita los traslúcidos que se ven grisáceos. Aporta la frescura biológica de las uñas jóvenes y saludables, neutralizando la palidez de la piel madura.

Uñas tono rosa palo|Pinterest

Coral vibrante

Ideal para primavera y verano. La mezcla de rosa y naranja en un tono brillante contrarresta directamente la opacidad de la piel, aportando una luminosidad instantánea y un aspecto bronceado muy favorecedor.

Diseño de uñas coral vibrante|Pinterest

Gris topo o taupe o marrón grisáceo cálido

Si buscas un tono oscuro y sofisticado, este neutro es la alternativa perfecta al negro. Es lo suficientemente suave para no endurecer las facciones de las manos, pero aporta la sobriedad de un tono oscuro sin marcar las venas.

Uñas tono blanco lechoso|Pinterest

Blanco lechoso o milky white

A diferencia del blanco corrector rígido, el acabado lechoso aporta suavidad. Da un aspecto de limpieza absoluta y desvía la atención de las manchas oscuras.