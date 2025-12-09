El hombre más guapo de India se casó con el amor de la infancia: VIDEO

La historia del día la concretó el llamado hombre más guapo de India. Suraj Chavan se convirtió en uno de los influencers más seguidos en las semanas recientes. Lo que era una broma, poco a poco le ha permitido ganar fama nacional y también reconocimiento en otros países. Por ello, cuando se dio a conocer que se casó, las redes sociales estallaron. Esto se sabe de su unión matrimonial.

Ventaneando | Programa 08 de diciembre del 2025

¿Cómo fue la boda de Suraj Chavan, el hombre más guapo de India?

Según lo reportó en sus propias redes sociales, Suraj se casó y fue con la niña de la que se enamoró desde que eran infantes. El video de las festividades indica que se siguieron las estrictas y prácticamente sagradas tradiciones de los hindúes. Por ello, sus millones de fanáticos no dudaron en celebrar la unión de estas dos vidas.

El nombre de su hoy esposa, es Sanjana Gophane. Ellos se conocieron cuando cursaban la primaria y con el paso de los años su relación se fortaleció y unificó a tal grado que decidieron dar el gran paso, hoy que el influencer tiene una fama evidente. Ante eso, muchos de sus fanáticos aplaudieron y le felicitaron por casarse, pues se convirtió en todo un evento con influencia mediática en la India.

¿Quién es el denominado hombre más guapo de India?

La realidad es que todo comenzó como un meme, pues Surjan fue llamado así al considerarse un perfil que no es atractivo. Por ello, le nombraron el Justin Bieber o incluso el Brad Pitt de India... sin embargo, todo en un modo satírico. Pero esto le permitió hacerse de un lugar en el mundo de las redes sociales, situación que le tiene con 2.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Cada imagen o video suyo se llena de múltiples comentarios que aportan a la leyenda que le acompaña, como el más guapo de su país. Ante eso, se espera que tenga un feliz matrimonio y siga disfrutando de las mieles de la fama digital.