¿Qué es el Festival de Caca de Vaca? Ese era el destino de Luisito Comunica

Todo el caso de Luisito Comunica y la negativa recibida por su parte para viajar a la India ha sido ampliamente comentado en redes sociales. Sin embargo, el motivo del viaje era conocer las festividades del Gorehabba de India, mundialmente conocido como el Festival de Caca de Vaca. Por eso, aquí más información de tan particular evento ocurrido en dicho país asiático.

¿Qué es el Festival de Vaca de Caca?

Este evento relacionado con la cultura, tradición y pensamiento religioso de los indios reúne a miles de pobladores que se junta con los locales y turistas, quienes se hacen presentes para lanzarse caca de vaca entre ellos. Esto, como se comentó, tiene un pensamiento religioso e incluso sanador.

Y es que se debe recordar que en la India veneran a la vaca hasta el grado divino. Por lo que la festividad del Gorehabba recuerda que el dios Beereshwara nació del excremento de las vacas. Por eso, este 23 de octubre, los pobladores juntan toda la popó de estos animales de la zona para bendecirlo y posteriormente ser lanzado unos contra otros.

Algunas personas simplemente participan de la festividad, mientras que otros sí piensan que este tipo de actos podría traerles sanidad de diferentes circunstancias que se le presentan. La fiesta ocurrida en Gumatapura se lleva a cabo un día después del festival de las luces. Tradicionalmente la llegada de la caca al lugar de reunión (templo de este dios) se hacía con bueyes adornados con flores.

¿Por qué Luisito Comunica no pudo ir al Festival de Caca de Vaca?

Según lo narrado por el influencer, la embajada de la India le negó la visa sin darle mayores explicaciones. Primero mandó solicitud en línea y lo ignoraron. Posteriormente fue a la embajada de manera presencial para ser completamente ignorado. Algunos indican, que todo esto es una manera de protección de dicho país, esto para evitar comentarios negativos de las tradiciones locales.