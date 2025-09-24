¡Impactante! Captan en fotos a una entidad presente en un accidente de automóvil

Algunos creen en ellos y otros piensan que solamente se trata de historias de terror falsas para espantar a los más pequeños. Sin embargo, son muchas las personas quienes han sido testigos de alguna entidad o fantasma presente, hechos que siguen sin ser explicados en su totalidad y que ahora se han presentado en un accidente vehicular.

En la web se han difundido interesantes fotos que, ante un accidente de automóvil, al fondo hay un espíritu andante, silueta que a muchos ha sorprendido puesto que claramente podemos observar a una persona con aspecto escalofriante.

¿Se observó a una entidad fantasmal en un accidente vehicular?

Aunque las fotos son relativamente viejas, siguen generando terror entre los usuarios que ven las imágenes. Los hechos ocurrieron en la alcaldía Coyoacán en enero del 2024, donde un taxista atropelló a un repartidor en moto, debido a que manejaba con exceso de velocidad.

Al final, vemos al vehículo rosa con blanco, estrellado en uno de los postes de luz. En un inicio, nuestra vista se enfoca principalmente en el accidente de automóvil. Pero muchos usuarios se percataron que en la parte trasera, unos postes más alejados del percance, se observa una tenebrosa silueta.

Parece que se trata de una mujer con ropa negra; al acercar la imagen, es posible ver un rostro deforme que parece gritar. Aunque ya se ha mencionado que se trata de una ilusión óptica que hizo la cámara al captar el momento, puesto que en esa zona había una vecina viendo el accidente de automóvil, hay quienes aseguran que se trata de una entidad manifestándose en su rostro.

¿Es posible captar espíritus en cámara?

Como ya lo mencionamos en un inicio, el ver alguna entidad depende de las creencias de cada persona. Por un lado, quienes no creen en su existencia, resaltan que esos efectos que se hacen al tomar fotos, podrían deberse a fallas del sistema, provocando que se formen ciertas figuras irregulares o sombras.

Para los que son creyentes de dichas situaciones, es posible que las cámaras de video o fotografías puedan captar sucesos paranormales. En la web rápidamente uno puede encontrar todo tipo de evidencia, donde se observa la presencia de entes de otro mundo o de otra realidad.