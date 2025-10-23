Gran temor: apareció un fantasma en el Metro de la CDMX y causa cortocircuito

Las historias de fantasmas sin dudas son atrapantes pero no lo son tanto cuando tenemos a esta presencia paranormal de cerca

En el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, que es uno de los medios con mayor afluencia de usuarios en la capital, se registró algo temerario debido a que parece aparecer un fantasma en escena y que quedó captada por las cámaras de seguridad.

¿Hay fantasmas en Metro de CDMX?

De acuerdo a los videos que circulan en las redes sociales, se ve dentro de las instalaciones de la línea 1, que sorpresivamente una de las máquinas de limpieza que se encontraba a las orillas del anden se mueve sola de la nada y sale volando hasta las vías, cayendo y provocando un corto circuito.

La grabación es muy corta ya que dura apenas unos segundos pero se puede apreciar la reacción de los trabajadores que se encontraban haciendo labores de limpieza en el anden. Estos testigos se muestran sorprendidos ante la inédita situación, ya que nadie se encontraba cerca de la máquina al momento del incidente.

El video, como era de esperarse, se difundió por redes sociales sobre todo en Tik Tok y “X” por donde se volvió viral dando la oportunidad a que los usuarios hicieran diversos comentarios.

Así es que surgieron muchas historias entre las que encontramos que usuarios afirman que se trató de la auténtica manifestación de un fantasma, ya que incluso han sido testigos de que existen extrañas energías en el Metro.

Hubo otros usuarios que se mostraron escépticos, tratando de dar una explicación lógica al evento inédito al afirmar que lejos de tratarse de algo paranormal, en realidad la máquina de limpieza pudo haberse movido debido a una falla en su funcionamiento o un falso contacto.

Por el momento no hay certezas sobre lo que ocurrió verdaderamente pero no es la primera vez que este tipo de hechos ocurre dentro del Metro de la CDMX.

