7 diseños de uñas con gelish color vino para amas de casa de 40 a 50 años; son cómodas y resistentes a cualquier actividad

¿Existe la forma de llevar las uñas siempre arregladas y estar cómoda al mismo tiempo? La respuesta es sí y la mejor opción es llevar diseños de uñas en gelish, ya que no solo harán que tus uñas naturales sean más resistentes en cualquier actividad que realices, sino que se verán estilizadas. Estos estilos en color vino son perfectos para verte elegante y refinada en todo momento.

Diseños de uñas gelish en color vino cortas

Efecto mármol vino: Este diseño de uñas refleja elegancia gracias a la base y el efecto mármol, el cual puedes llevar en una uña o en varias. El corte cuadrado es perfecto para que te sientas cómoda y no te preocupes porque se quiebren, ya que el gelish le dará resistencia.

Francés vino: Este modelo de uñas es perfecto para las amas de casa que optan por algo más sutil, pero que no pase desapercibido. Se trata de una clásica punta francesa, pero en color vino y si quieres darle más elegancia a tu diseño, puedes elegir llevar una línea dorada como toque final.

Uñas florales: Si te gustan los detalles pequeños, este estilo de uñas en gelish son ideales para cualquier ocasión, desde días normales hasta eventos de gala. El corte almendra lo hace ver elegante y las mini flores le dan lo femenino. Recuerda no llevarlas tan largas para que sean más duraderas.

Efecto cat eye: Si buscas que tus manos se vean estilizadas y refinadas, pero a la vez quieres un diseño que te dure y protege tus uñas, este estilo es perfecto gracias al corte recto de las uñas, además el efecto cat eye le dará vida y elegancia.

Uñas otoñales: Este tipo de uñas es para las mujeres que buscan robar miradas con las uñas. Un corte cuadrado y corto, pero con el diseño preciso podría cambiar el aspecto de tus manos. Este estilo se trata de una base en tono vino quemado, efectos dorados para simular hojas secas y para terminar con un brillo que realza el efecto.

Minifrench: ¡Uñas de princesa! Llevar las uñas cortas te suma puntos para lucir unas manos limpias y este diseño en gelish es el ideal para verte elegante. El mini francés en color dorado es perfecto para darle el toque de delicadeza.

Mano alzada: Para este tipo de diseño en gelish, elige tu base en tono vino favorita, de preferencia que luzca un color quemado, esto hará que se vea un contraste con el trabajo a mano alzada en dorado, el cual puedes elegir a tu gusto con flores, hojas o simples trazos que se vean aesthetic.